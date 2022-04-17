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Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции

Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников после публикации во французском издании Mediapart информации о якобы незаконных тратах политика в ее бытность евродепутатом.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 22:53
Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции

Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников после публикации во французском издании Mediapart информации о якобы незаконных тратах политика в ее бытность евродепутатом.

Как передает Report, об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил представитель ЕП.

Информация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля.

"Речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности 617 тысяч евро. В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц", - рассказал собеседник агентства.

Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идет о компенсациях, полученных Ле Пен и ее соратниками в Европейском парламенте.

Ле Пен была евродепутатом с 2004 по 2017 год.

В частности, указывается, что она и ее однопартийцы из "Национального объединения" тратили средства из бюджета Европарламента на цели, связанные с внутренней французской политикой. Кроме того, отмечается, что эти деньги использовались в личных целях или на услуги компаний, приближенных к партии "Национальное объединение".

Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.

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Версия на азербайджанском языке Le Pen Avropa Parlamentinə böyük məbləğdə pul ödəyə bilər

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