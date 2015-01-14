Европарламент намерен просить Евросовет принять новые санкции в отношении России

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента (ЕП) намерены обратиться к Евросовету с просьбой в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса принять дальнейшие ограничительные меры в отношении России и распространить их на энергетический сектор, а также "ограничить возможность российских организаций проводить международные финансовые транзакции".

Об этом говорится в проекте резолюции ЕП по ситуации на Украине, согласованном всеми политическими группами. Документ в четверг будет вынесен на голосование, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

"ЕС должен быть готов поддержать приграничные государства-члены, обеспечив им такой же уровень безопасности, как и у остальных стран", - отмечают парламентарии.

Ранее в среду председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в планы Евросоюза не входит проведение внешней политики, строящейся на противостоянии с Россией.

По данным европейского дипломатического источника ТАСС, главы МИД 28 стран Евросоюза не будут принимать никаких решений по санкциям в отношении России на первом в этом году Совете ЕС, который пройдет в Брюсселе 19 января. По его словам, решение по санкциям должно быть принято в марте.