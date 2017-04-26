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    Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности

    Следователи подозревают партию Нацфронт в организации схемы по выплате зарплат своим сотрудникам за счет фондов ЕС© Courtesy İmage

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Европарламент (ЕП) начал процедуру лишения лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Французские судебные следователи подозревают партию "Нацфронт" в организации схемы по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

    14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне.

    Отметим, что глава "Нацфронта" Марин Ле Пен стала одной из двух кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов во Франции. 

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