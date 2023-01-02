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Европарламент может лишить двух депутатов неприкосновенности из-за коррупции

Европарламент может лишить двух депутатов неприкосновенности из-за коррупции Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии.
Другие страны
2 января 2023 г. 22:52
Европарламент может лишить двух депутатов неприкосновенности из-за коррупции

Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Председатель Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов, - говорится в пресс-релизе Европарламента. - Уже были приняты первые меры процедурного характера, председатель объявит об этом на пленарном заседании 16 января, затем запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения".

В документе не уточняется, о каких депутатах идет речь, однако иммунитета, скорее всего, лишатся лица, замешанные в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре.

Он разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая заместителя председателя Европарламента Еву Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты расследования "подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента".

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