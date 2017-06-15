Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Европарламент принял окончательное решение лишить депутатской неприкосновенности лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по запросу правоохранительных органов Франции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Прокуратура Парижа ранее инициировала расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в ЕП.

"(Европарламент) решает лишить иммунитета Марин Ле Пен. Поручает председателю довести настоящее постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самой Марин Ле Пена", — говорится в решении ЕП, за которое на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге проголосовало большинство депутатов.

Также ЕП решил снять парламентскую неприкосновенность с отца Марин Лен Пен и основателя "Национального фронта" — Жан-Мари Ле Пена за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве".