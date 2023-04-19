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Европарламент инициировал до конца года переговоры о вступлении Молдовы в ЕС

Европарламент инициировал до конца года переговоры о вступлении Молдовы в ЕС Европейский парламент принял резолюцию с инициативой начала переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз до конца 2023 года после выполнения ею девяти рекомендации Еврокомиссии.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 18:16
Европарламент инициировал до конца года переговоры о вступлении Молдовы в ЕС

Европейский парламент принял резолюцию с инициативой начала переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз до конца 2023 года после выполнения ею девяти рекомендаций Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, сообщение об этом разместил в среду в социальных сетях депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан, который возглавляет парламентский Комитет по ассоциации Европейский союз - Республика Молдова.

По его словам, резолюция была принята подавляющим большинством голосов: 555 - "за", 49 - "против" и 26 воздержавшихся.

"Это свидетельствует о том, что европейская интеграция Молдовы пользуется поддержкой депутатов Европарламента со всех уголков Европы и всех проевропейских политических групп. Молдова очень важна для нашей безопасности, для всех стран ЕС (...) И самый надежный путь, которым мы можем обеспечить долгосрочную стабильность Молдовы, а также всех нас, — это европейская интеграция страны", — подчеркнул Мурешан.

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