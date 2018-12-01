Европарламент хочет прекратить соглашение о партнерстве с Россией

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Европарламент предложил рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с российской стороной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном проекте доклада по отношениям с Россией.

Как отмечается, его предлагают заменить на точечное сотрудничество с Россией по тем темам, которые представляют "взаимный интерес". Подчеркивается, что проект "Северный поток - 2" повышает зависимость Евросоюза от газа из России, и это угрожает единому энергетическому рынку ЕС.

Уточняется, что Россия, тем не менее, останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем.