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Европарламент дал оценку событиям в Афганистане

Европарламент дал оценку событиям в Афганистане Вывод международных сил из Афганистана, за которым последовал захват страны движением "Талибан", стал коллективным провалом Запада и создал кризис доверия к западным странам.
Другие страны
16 сентября 2021 г. 21:38
Европарламент дал оценку событиям в Афганистане

Вывод международных сил из Афганистана, за которым последовал захват страны движением "Талибан", стал коллективным провалом Запада и создал кризис доверия к западным странам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции Европарламента (ЕП), одобренной в четверг в заключительный день пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

За документ проголосовало 536 депутатов, против - 96. Трансляция велась на сайте ЕП.

"Вывод американских и международных сил из Афганистана является проявлением коллективного провала западной внешней политики и стратегии безопасности и, возможно, будет иметь пагубные последствия в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе это нанесет ущерб авторитету Запада, создаст кризис доверия, - говорится в тексте резолюции. - Выражаем озабоченность в связи с тем, что наш коллективный провал дает стратегическое преимущество незападным странам, Китаю и в меньшей степени России".

Европейские политики признали, что павшее правительство Афганистана "погрязло в политических распрях и системной коррупции" и выражают недоумение в связи с "неэффективностью США, НАТО, внешнеполитической службы ЕС и европейских институтов", которые "поддерживали и финансировали режим экс-президента Ашрафа Гани на протяжении 20 лет". На этом фоне они потребовали расследовать "предположения о возможном неправомерном использовании средств из афганского бюджета президентом Гани и представителями политической элиты".

В то же время подавляющее большинство участников голосования отклонили поправки с призывами к независимому расследованию возможной коррупционной деятельности и военных преступлений со стороны представителей стран НАТО в Афганистане, а также поддерживаемого западными государствами правительства и военного руководства этой страны.

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