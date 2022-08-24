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Европа за год направила около 280 млрд евро на смягчение энергокризиса

Европа за год направила около 280 млрд евро на смягчение энергокризиса С сентября 2021 года европейские правительства направили порядка 280 млрд евро на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе.
Другие страны
24 августа 2022 г. 19:15
Европа за год направила около 280 млрд евро на смягчение энергокризиса

С сентября 2021 года европейские правительства направили порядка 280 млрд евро на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает аналитический центр Bruegel.

В расчет этой суммы входят все госрасходы стран Европы, направленные на покрытие бремени кризиса для регионального бизнеса и обычных граждан, включая субсидирование тарифов для малого бизнеса в Греции и прямые выплаты в Бельгии. При этом некоторые из выделенных средств до сих пор не были реализованы.

Больше всего средств на поддержку населения в условиях энергокризиса среди европейских стран выделила Германия - 60,2 млрд евро, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели 49,5 млрд евро (2,8% от ВВП), Франция - 44,7 млрд евро (1,8%), Великобритания - 44,3 млрд евро (1,6%) и Испания - 27,3 млрд евро (2,3%).

Цены на энергоносители в европе подскочили более чем в 10 раз по сравнению со средним сезонным значением за последние пять лет.

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