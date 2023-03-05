Европа возобновит пуски Vega-C

Европейское космическое агентство (ЕКА) захотело возобновить пуски легких ракет-носителей Vega-C, которые приостановили после аварии в декабре.

Европейское космическое агентство (ЕКА) захотело возобновить пуски легких ракет-носителей Vega-C, которые приостановили после аварии в декабре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает пресс-служба ЕКА.

"Рабочая группа ЕКА и компании Arianespace приступила к реализации дорожной карты, предложенной комиссией по расследованию причин аварии 21 декабря для надежного обеспечения возвращения к полетам ракет Vega-C. Ориентировочное время пуска - конец 2023 года", - говорится в сообщении.

В ЕКА добавили, что причиной аварии, которая произошла в 2022 году, стало повреждение горловины сопла. Отмечается, что эта деталь была закуплена итальянской компанией Avio, которая производит Vega-C, в Украине.

Гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер подчеркнул, что независимая комиссия предложила программу мер, которые позволят обеспечить возвращение ракет Vega-C в эксплуатацию.