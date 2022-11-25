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Европа усилит помощь Украине в сфере энергообеспечения

Европа усилит помощь Украине в сфере энергообеспечения Европейские страны расширят помощь Украине в сфере электроэнергетики.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 21:32
Европа усилит помощь Украине в сфере энергообеспечения

Европейские страны расширят помощь Украине в сфере электроэнергетики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы активизируем работу с партнерами для обеспечения экстренной помощи для Украины, нуждающейся в возобновлении поставок электроэнергии и поддержании систем отопления для гражданского населения", - говорится в документе.

На данный момент Еврокомиссия готовит поставку 200 трансформаторов из Литвы, автотрансформаторов из Латвии и 40 мощных генераторов из Румынии.

Кроме того, Еврокомиссия работает над созданием нового энергетического хаба в Польше.

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Версия на азербайджанском языке Avropa ölkələri elektrik enerjisi sektorunda Ukraynaya yardımı genişləndirəcək

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