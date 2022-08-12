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Европа страдает от невыносимой жары и пожаров, сжигающих гектары леса

Европа страдает от невыносимой жары и пожаров, сжигающих гектары леса Европа страдает от невыносимой жары и пожаров, сжигающих гектары леса.
Другие страны
12 августа 2022 г. 18:46
Европа страдает от невыносимой жары и пожаров, сжигающих гектары леса

Европа страдает от невыносимой жары и пожаров, сжигающих гектары леса.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, пишет DailyMail.

По информации издания, власти Франции были вынуждены вызвать подкрепление со всего Евросоюза, чтобы помочь с тушением огня в департаменте Жиронда недалеко от Бордо. Там из-за пожаров тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Уточняется, что лесной пожар, в котором погибло 7000 гектаров соснового леса, на юге страны бушует уже более месяца.

В Швейцарии растаял горный перевал, который был покрыт льдом 2000 лет. В Рейне уровень воды упал настолько, что это создало проблемы с доставкой бензина и угля.

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