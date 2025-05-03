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Европа создаст новый истребитель из-за сомнений в поставках F-35

Европа создаст новый истребитель из-за сомнений в поставках F-35 Непредсказуемая внешняя политика американского президента Дональда Трампа и его критика НАТО подтолкнули европейских союзников США к активизации собственных программ разработки истребителей шестого поколения.
Другие страны
3 мая 2025 г. 22:12
Европа создаст новый истребитель из-за сомнений в поставках F-35

Непредсказуемая внешняя политика американского президента Дональда Трампа и его критика НАТО подтолкнули европейских союзников США к активизации собственных программ разработки истребителей шестого поколения.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

По данным издания, возросшие сомнения в надежности поставок американских F-35 заставили европейские страны искать альтернативные решения, стремясь снизить зависимость от США.

"Теперь у европейских членов НАТО появился больший стимул вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые европейскими странами", - говорится в сообщении.

По словам анонимного чиновника из Центральной Европы, ожидается увеличение числа стран, готовых участвовать в этих программах. Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил рост интереса к созданию европейского истребителя шестого поколения после переизбрания Трампа.

"Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно", - заявил он.

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