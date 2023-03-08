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Европа продолжает искать боеприпасы для Украины

Европа продолжает искать боеприпасы для Украины Ожидается, что министры обороны стран Евросоюза, собравшиеся сегодня в Швеции, одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину.
Другие страны
8 марта 2023 г. 12:27
Европа продолжает искать боеприпасы для Украины

Ожидается, что министры обороны стран Евросоюза, собравшиеся сегодня в Швеции, одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Украина по-прежнему остро нуждается в боеприпасах, но в то же время государствам-членам ЕС необходимо обратить внимание на собственные истощенные запасы. Кроме того, им необходимо будет обсудить детали и финансирование любых возможных совместных закупок, говорится в статье.

Bloomberg сомневается, что страны ЕС смогут подписать конкретный план по производству и поставкам боеприпасов на встрече в Брюсселе 23-24 марта.

"В конце концов, в то время как Европейская комиссия призвала делать совместные заказы для европейской промышленности и пообещала предложить меры по сокращению бюрократических проволочек, в предложении ЕС еще не разъяснено, как это будет финансироваться", - говорится в статье.

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Версия на английском языке Europe on quest for ammunition for Ukraine

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