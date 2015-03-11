​Европейский стабфонд выделил Греции 555 млн. евро

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Греция получила 555 млн. евро от Европейского стабилизационного фонда (ESM), передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По информации ряда греческих СМИ, ESM вначале не планировал одобрять вывод полмиллиарда евро из стабфонда, но позднее принял положительное решение. Это даст новому греческому правительству возможность частично рассчитаться с кредиторами.

В текущем месяце Греции необходимо погасить долги в размере 8 млрд. евро, из них задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет 1,5 млрд. евро.