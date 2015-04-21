​Госдолг еврозоны в 2014 году составил около 92% ВВП

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Государственный долг еврозоны в 2014 году составил рекордные 91,9% ВВП, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru

Размер госдолга стран еврозоны увеличился с 90,9% ВВП в 2013 году до 91,9 ВВП в 2014 году. Список стран с самой неблагоприятной долговой нагрузкой возглавила Греция (177,1% ВВП). Второе место заняли Италия (132,1% ВВП), а третье - Португалия (130,2% ВВП). Вслед за ними следует Ирландия (109,7% ВВП).

Менее всего обременены долговыми обязательствами Эстония (10,6% ВВП), Люксембург (23,6% ВВП) и Болгария (27,6% ВВП).

Ранее стало известно, что обвал цен на нефть вынуждает Саудовскую Аравию увеличить госдолг.