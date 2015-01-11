Европа будет сообща бороться с радикализацией в онлайне

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Как заявил в Париже Бернар Казнёв по окончании совещания министров внутренних дел Европы и Северной Африки, он и его коллеги договорились совместно бороться с радикализмом в интернете.

По словам министра внутренних дел Франции, необходимо теснее сотрудничать с веб-ресурсами с тем, чтобы они убирали со своих страниц все, что относится к прославлению актов террора или их оправданию, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Он также пообещал усиление взаимодействия между правоохранительными органами и судебными, усиление погранконтроля на европейских границах и общеевропейский обмен информацией о прибывающих пассажирах.