Еврокомиссия: Турция все еще не выполнила около 5 условий для отмены виз

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Турция по-прежнему не выполнила около пяти условий, необходимых для отмены Евросоюзом визового режима для ее граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

"Некоторые вопросы по-прежнему не сняты. Турция выполнила очень значительное число требований. Примерно 67 обязательств выполнены Турцией, немного осталось до завершения процесса. Можно заключить, что ситуация значительно улучшилась", - сказал Аврамопулос журналистам.

Для отмены виз Турция должна выполнить 72 условия, прописанных в плане визовой либерализации.