 Наверх

Еврокоммисар Хан планирует посетить Молдову до конца недели

Еврокоммисар Хан планирует посетить Молдову до конца недели
​Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан планирует посетить Кишинев для проведения переговоров

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на этой неделе планирует посетить Кишинев для проведения переговоров с новым правительством.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил сам Й.Хан журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

Он подчеркнул, что ожидает от нового правительства усилий в проведении реформ судебно-правовой системы, именно от этого будет зависеть, разморозит ли ЕС средства для республики.

"Уже на этой неделе я снова поеду в Кишинев для переговоров с новым правительством. Если они смогут ускорить процесс, то тогда мы будем готовы начать снова выделять финансирование", - заявил еврокомиссар.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi