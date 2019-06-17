Еврокоммисар Хан планирует посетить Молдову до конца недели

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на этой неделе планирует посетить Кишинев для проведения переговоров с новым правительством.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил сам Й.Хан журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

Он подчеркнул, что ожидает от нового правительства усилий в проведении реформ судебно-правовой системы, именно от этого будет зависеть, разморозит ли ЕС средства для республики.

"Уже на этой неделе я снова поеду в Кишинев для переговоров с новым правительством. Если они смогут ускорить процесс, то тогда мы будем готовы начать снова выделять финансирование", - заявил еврокомиссар.