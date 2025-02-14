Еврокомиссия заявила о несогласии с торговой политикой Трампа

Еврокомиссия (ЕК) считает ошибочными инициативы президента США Дональда Трампа в области торговли и обещает жесткую реакцию на неоправданные таможенные тарифы.

Еврокомиссия (ЕК) считает ошибочными инициативы президента США Дональда Трампа в области торговли и обещает жесткую реакцию на неоправданные таможенные тарифы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

"Европейская комиссия рассматривает предложенную президентом Трампом "взаимную" торговую политику как шаг в неправильном направлении. ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются против законной и недискриминационной политики", - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что "ЕС по-прежнему привержен открытой и предсказуемой глобальной торговой системе, которая приносит пользу всем партнерам".

ЕК также напоминает, что "на протяжении десятилетий ЕС работал с торговыми партнерами, такими как США, над снижением тарифов и других торговых барьеров во всем мире, укрепляя эту открытость посредством связывающих обязательств в торговой системе, основанной на правилах". В ЕС считают, что сейчас США "подрывают эти обязательства".

По данным Еврокомиссии, средний применяемый тариф ЕС на импортные товары остается одним из самых низких в мире, у Евросоюза самая большая и быстрорастущая сеть торговых соглашений в мире, и он заключил в три раза больше торговых соглашений, чем США.