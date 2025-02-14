О нас

Еврокомиссия заявила о несогласии с торговой политикой Трампа

Еврокомиссия заявила о несогласии с торговой политикой Трампа Еврокомиссия (ЕК) считает ошибочными инициативы президента США Дональда Трампа в области торговли и обещает жесткую реакцию на неоправданные таможенные тарифы.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 14:46
Еврокомиссия заявила о несогласии с торговой политикой Трампа

Еврокомиссия (ЕК) считает ошибочными инициативы президента США Дональда Трампа в области торговли и обещает жесткую реакцию на неоправданные таможенные тарифы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

"Европейская комиссия рассматривает предложенную президентом Трампом "взаимную" торговую политику как шаг в неправильном направлении. ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются против законной и недискриминационной политики", - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что "ЕС по-прежнему привержен открытой и предсказуемой глобальной торговой системе, которая приносит пользу всем партнерам".

ЕК также напоминает, что "на протяжении десятилетий ЕС работал с торговыми партнерами, такими как США, над снижением тарифов и других торговых барьеров во всем мире, укрепляя эту открытость посредством связывающих обязательств в торговой системе, основанной на правилах". В ЕС считают, что сейчас США "подрывают эти обязательства".

По данным Еврокомиссии, средний применяемый тариф ЕС на импортные товары остается одним из самых низких в мире, у Евросоюза самая большая и быстрорастущая сеть торговых соглашений в мире, и он заключил в три раза больше торговых соглашений, чем США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi