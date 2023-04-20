Еврокомиссия завтра представит послам ЕС детали 11-го пакета санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 21 апреля, проинформирует послов стран ЕС о содержании нового пакета санкций против России.

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 21 апреля, проинформирует послов стран ЕС о содержании нового пакета санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

ЕК уже проинформировала послов ЕС в среду, что пригласит их на закрытые встречи по данному вопросу.

Напомним, Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий раунд санкций против России, и Германия потребовала включить в него атомную промышленность.

Кроме того, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом ограничений и устранением лазеек.