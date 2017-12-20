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    Еврокомиссия запускает в отношении Польши санкционную процедуру

    Данная санкционная мера запускается в отношении государства ЕС впервые

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия  приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

    "Комиссия решила задействовать статью 7(1)", - заявил он журналистам в Брюсселе.

    По его словам, на сегодня у ЕК "нет других вариантов". 

    Данная санкционная мера запускается в отношении государства ЕС впервые.

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