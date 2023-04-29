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Еврокомиссия запретит основной аграрный импорт из Украины с начала мая

Еврокомиссия запретит основной аграрный импорт из Украины с начала мая Еврокомиссия работает над постановлением, запрещающим импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран Восточной Европы, и хочет, чтобы эмбарго вступило в силу 2 мая.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 15:16
Еврокомиссия запретит основной аграрный импорт из Украины с начала мая

Еврокомиссия работает над постановлением, запрещающим импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран Восточной Европы, и хочет, чтобы эмбарго вступило в силу 2 мая.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

До 2 мая Польша отменит запрет на ввоз из Украины нескольких десятков продуктов питания, чтобы заменить его решением ЕС об эмбарго на четыре продукта.

"Таковы договоренности между пятью странами и Европейской комиссией", - говорится в публикации.

Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что они отменят национальные меры как можно скорее. Сейчас Еврокомиссия ждет конкретных решений по этому поводу. Суть в том, чтобы избежать параллельного применения запретов, сообщает издание.

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Версия на английском языке European Commission to ban main agricultural imports from Ukraine from early May

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