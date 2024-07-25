Еврокомиссия запретила европейцам участвовать в обмене замороженными активами с РФ

Еврокомиссия запретила гражданам и компаниям Евросоюза участвовать в обмене замороженными активами с российскими инвесторами.

Еврокомиссия запретила гражданам и компаниям Евросоюза участвовать в обмене замороженными активами с российскими инвесторами.

Как передает Report, об этом говорится в отчете гендиректората ЕК по финансовым услугам и рынкам капитала.

"Физическим и юридическим лицам стран Евросоюза не разрешается участие в схеме "обмена активами", поскольку в нее вовлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД)", - говорится в документе.

Уточняется, что раз НРД находится под действием запретительных мер ЕС, европейским гражданам и компаниям запрещено в любой форме предоставлять ему финансовые средства.