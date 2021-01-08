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Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech

Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре, а остальные – в третьем и четвертом триместрах
Другие страны
8 января 2021 г. 14:30
Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech

Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса к уже согласованным 300 миллионам. Как передает Report, об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше", - сказала глава ЕК.

Она добавила, что 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные – в третьем и четвертом триместрах.

По словам фон дер Ляйен, вакцина Pfizer/BioNTech доказала свою эффективность.

21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины.
Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины - компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.

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