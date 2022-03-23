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Еврокомиссия выделяет 3,4 млрд евро для украинских беженцев

Еврокомиссия выделяет 3,4 млрд евро для украинских беженцев Европейская комиссия предложила выделить 3,4 млрд евро в поддержку стран Евросоюза, помогающих беженцам из Украины.
Другие страны
23 марта 2022 г. 23:02
Еврокомиссия выделяет 3,4 млрд евро для украинских беженцев

Европейская комиссия предложила выделить 3,4 млрд евро в поддержку стран Евросоюза, помогающих беженцам из Украины.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении. Деньги будут направлены в рамках программы REACT-EU. Средства используются для инвестиций в жилье, образование, здравоохранение, занятость и уход за детьми.

"Незаконное и неоправданное вторжение России заставило свыше 3 миллионов украинцев покинуть свою страну, и это число растет с каждым днем. Государства-члены (ЕС - ред.) и гражданское общество проявили солидарность, и ЕС активизирует свои действия, чтобы обеспечить необходимую поддержку всех тех, кто их (беженцев из Украины - Ред.) принимает", - говорит комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası ukraynalı qaçqınlar üçün 3,4 milyard avro ayırır

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