Еврокомиссия выделит Эстонии средства на покрытие расходов по приему беженцев из Украины

Еврокомиссия решила выделить Эстонии финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с приемом украинских беженцев.

Еврокомиссия решила выделить Эстонии финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с приемом украинских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МВД балтийской республики.

"Еврокомиссия выделит Эстонии €10,1 млн на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, - приводит гостелерадио ERR информацию ведомства. - Дотация прежде всего покроет расходы, произведенные из средств госбюджета с 24 февраля 2022 года".

Как отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, благодаря помощи Еврокомиссии Эстония сохранит способность на государственном и муниципальном уровнях, а также при содействии неправительственных организаций помогать беженцам из Украины.

По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали 118,3 тыс. украинских беженцев, однако на данный момент в балтийской республике остались около 64 тыс. человек.