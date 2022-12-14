О нас

Еврокомиссия выделит Эстонии средства на покрытие расходов по приему беженцев из Украины

Еврокомиссия выделит Эстонии средства на покрытие расходов по приему беженцев из Украины Еврокомиссия решила выделить Эстонии финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с приемом украинских беженцев.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 05:28
Еврокомиссия выделит Эстонии средства на покрытие расходов по приему беженцев из Украины

Еврокомиссия решила выделить Эстонии финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с приемом украинских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МВД балтийской республики.

"Еврокомиссия выделит Эстонии €10,1 млн на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, - приводит гостелерадио ERR информацию ведомства. - Дотация прежде всего покроет расходы, произведенные из средств госбюджета с 24 февраля 2022 года".

Как отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, благодаря помощи Еврокомиссии Эстония сохранит способность на государственном и муниципальном уровнях, а также при содействии неправительственных организаций помогать беженцам из Украины.

По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали 118,3 тыс. украинских беженцев, однако на данный момент в балтийской республике остались около 64 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Ukraynadan olan qaçqınlara görə Estoniyaya vəsait ayıracaq

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi