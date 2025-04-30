Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС

Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина.

Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина.

Как передает Report, об этом на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.

"Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе.