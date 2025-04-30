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Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС

Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 14:40
Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС

Еврокомиссия выделит 910 млн евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина.

Как передает Report, об этом на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.

"Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе.

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Версия на английском языке European Commission invests €910 million to boost defence and close capability gaps
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin müdafiə sənayesinə 900 milyon avrodan çox maliyyə vəsaiti ayrılacaq

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