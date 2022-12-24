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Еврокомиссия выделит 5 млн евро на поддержку независимых СМИ Молдовы

Еврокомиссия выделит 5 млн евро на поддержку независимых СМИ Молдовы Еврокомиссия (ЕК) планирует потратить 5 млн евро на содействие проведению демократических реформ в Молдове и поддержку независимых СМИ. Средства будут выделены в рамках программы "Стратегическая коммуникация и поддержка СМИ в Молдове", охватывающей 2023-2
Другие страны
24 декабря 2022 г. 11:40
Еврокомиссия выделит 5 млн евро на поддержку независимых СМИ Молдовы

Еврокомиссия (ЕК) планирует потратить 5 млн евро на содействие проведению демократических реформ в Молдове и поддержку независимых СМИ. Средства будут выделены в рамках программы "Стратегическая коммуникация и поддержка СМИ в Молдове", охватывающей 2023-2027 годы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в документации ЕК.

"Общая цель контракта заключается в содействии успешному внедрению демократических реформ в Молдове посредством повышения осведомленности о помощи, оказываемой стране Евросоюзом, и посредством целенаправленной поддержки независимых СМИ", - сказано в документации.

ЕК также намерена повысить устойчивость общества страны к дезинформации за счет развития медийной и информационной грамотности.

Ранее на фоне антиправительственных митингов в республике приостановили действие лицензий 6 телеканалов - Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Причиной послужило некорректное освещение событий в Украине.

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