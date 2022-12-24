Еврокомиссия выделит 5 млн евро на поддержку независимых СМИ Молдовы

Еврокомиссия (ЕК) планирует потратить 5 млн евро на содействие проведению демократических реформ в Молдове и поддержку независимых СМИ. Средства будут выделены в рамках программы "Стратегическая коммуникация и поддержка СМИ в Молдове", охватывающей 2023-2

Еврокомиссия (ЕК) планирует потратить 5 млн евро на содействие проведению демократических реформ в Молдове и поддержку независимых СМИ. Средства будут выделены в рамках программы "Стратегическая коммуникация и поддержка СМИ в Молдове", охватывающей 2023-2027 годы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в документации ЕК.

"Общая цель контракта заключается в содействии успешному внедрению демократических реформ в Молдове посредством повышения осведомленности о помощи, оказываемой стране Евросоюзом, и посредством целенаправленной поддержки независимых СМИ", - сказано в документации.

ЕК также намерена повысить устойчивость общества страны к дезинформации за счет развития медийной и информационной грамотности.

Ранее на фоне антиправительственных митингов в республике приостановили действие лицензий 6 телеканалов - Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Причиной послужило некорректное освещение событий в Украине.