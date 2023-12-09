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Еврокомиссия выделит 125 млн евро на гумпомощь Палестине

Еврокомиссия выделит 125 млн евро на гумпомощь Палестине Еврокомиссия (ЕК) выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 00:59
Еврокомиссия выделит 125 млн евро на гумпомощь Палестине

Еврокомиссия (ЕК) выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте ЕК заявлении.

"Поскольку гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, Еврокомиссия выделит 125 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинскому народу в 2024 году", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Службы безопасности организации заявил, что в секторе Газе не осталось условий для успешной доставки гуманитарной помощи.

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