Еврокомиссия выделит 125 млн евро на гумпомощь Палестине

Еврокомиссия (ЕК) выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.
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"Поскольку гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, Еврокомиссия выделит 125 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинскому народу в 2024 году", — сказано в сообщении.
Отмечается, что данное финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.
До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Службы безопасности организации заявил, что в секторе Газе не осталось условий для успешной доставки гуманитарной помощи.