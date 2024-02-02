Еврокомиссия выделит 10 млн евро Фонду энергоэффективности Молдовы

Еврокомиссия (ЕК) выделит 10 млн евро Фонду энергоэффективности и 3 млн евро для технической поддержки Национального центра устойчивой энергетики Молдовы.

Еврокомиссия (ЕК) выделит 10 млн евро Фонду энергоэффективности и 3 млн евро для технической поддержки Национального центра устойчивой энергетики Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявила в Кишиневе комиссар по энергетике ЕК Кадри Симсон.

На совместном брифинге с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым она отметила, что ЕК также будет поддерживать страну в достижении нулевого уровня выбросов к 2050 году путем расширения процесса электрификации, а также оптимизации энергетического сектора.

"После решения начать переговоры, мы вступаем в новый этап, на котором наш диалог с ЕС будет еще более интенсивным, чтобы к 2027-2028 годам, когда завершим энергетическое соединение с Румынией и Бельцы-Сучава, мы смогли интегрироваться в энергетический рынок ЕС", - заявил Парликов.

Молдова взяла на себя обязательство построить воздушные линии электропередачи Вулканешты-Кишинев и Бельцы-Сучава (400 кВ), а также продолжить строительство третьей межсетевой линии на Страшены в 400 кВ.