Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине очередной транш в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год.

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине очередной транш в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия произвела четвертый платеж в размере 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 18 млрд евро", - говорится в заявлении ЕК.

Как поясняет ЕК, "с помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть ее неотложные потребности в финансировании со стабильной, предсказуемой и значительной финансовой поддержкой в 2023 году". "Эта поддержка поможет Украине продолжать выплачивать заработную плату и пенсии, а также поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев", - заявили в ЕК, добавив, что помощь также направлена на восстановление жизненно важной инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта в стране.

Следующий транш в 1,5 млрд евро будет выплачен в июне, сообщила ЕК.

В ЕК сообщили, что в целом с начала военной операции РФ в Украине ЕС предоставил Киеву помощь на 70 млрд евро. "Это включает в себя финансовую, гуманитарную, экстренную бюджетную и военную поддержку Украины со стороны ЕС, государств-членов и европейских финансовых учреждений, а также ресурсы, выделяемые для помощи государствам-членам в удовлетворении потребностей украинцев, спасающихся от войны", - заключила ЕК.