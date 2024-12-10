Еврокомиссия выделила Молдове еще €50 млн на реформы

Еврокомиссия (ЕК) выделила Молдавии еще 50 млн евро на проведение реформ в стране.

Еврокомиссия (ЕК) выделила Молдове еще 50 млн евро на проведение реформ в стране.

Как передает Report, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

"Сегодня мы внесли 50 млн евро на поддержку реформ и экономической стабильности", - написала она.

По ее словам, Молдова стремится реформировать свою систему правосудия на пути к ЕС.

"Оценка честности судей и прокуроров имеет важное значение для обеспечения верховенства закона. Мы обсудили дорожную карту по ускорению проверки судей и увеличили поддержку ЕС для этого до 10 млн евро", - добавила она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС с нетерпением ждет открытия ключевого этапа переговоров о вступлении Молдовы в 2025 году.