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Еврокомиссия выделила €300 млн на финансирование общих оборонных закупок ЕС

Еврокомиссия выделила €300 млн на финансирование общих оборонных закупок ЕС Еврокомиссия объявила о первой в истории финансовой поддержке в 300 млн евро из союзного бюджета общих оборонных закупок государств-членов Евросоюза.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 21:02
Еврокомиссия выделила €300 млн на финансирование общих оборонных закупок ЕС

Еврокомиссия объявила о первой в истории финансовой поддержке в 300 млн евро из союзного бюджета общих оборонных закупок государств-членов Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из коммюнике ЕК.

"Впервые мы используем бюджет ЕС для поддержки государств-членов в совместных закупках оборонной продукции. Эта операция стала успехом: мы инвестируем 300 млн евро в пять проектов, направленных на устранение критических и срочных пробелов в оборонном потенциале", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, это позволит обеспечить лучшее соотношение цены и качества для национальных оборонных бюджетов, улучшить оперативную совместимость европейских вооруженных сил, укрепить промышленность и сделать Европу более подготовленной к противостоянию угрозам в сфере обороны.

Вестагер добавила, что выбранные проекты также увеличат поддержку Украины Европейским союзом с помощью дополнительного оборонного оснащения.

Каждый из пяти проектов, в которых участвуют 20 стран ЕС, получит от Брюсселя по 60 млн евро, что составляет общую сумму союзного финансирования в 300 млн евро, следует из документа. В целом общие закупки на сумму более 11 млрд евро для вооруженных сил государств-членов укрепят их обороноспособность.

Отмечается также, что общие закупки критически важной оборонной продукции охватывают три области: системы противовоздушной и противоракетной обороны, современную бронетехнику, боеприпасы.

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