Еврокомиссия выделила 100 млн евро на восстановление разрушенных школ в Украине

Еврокомиссия выделила 100 млн евро на восстановление украинских школ, разрушенных в результате войны.

Еврокомиссия выделила 100 млн евро на восстановление украинских школ, разрушенных в результате военных действий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем 100 млн евро в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами. Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли более безопасно добираться до школ и возвращаться. Собираем и доставляем компьютеры, поэтому учащиеся смогут продолжить обучение", - написала фон дер Ляйен.

По данным Еврокомиссии, более 2800 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены с начала военных действий, более 5,7 миллиона украинских детей ощутили на себе последствия войны.