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Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС

Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС Еврокомиссия впервые в истории представила протекционистскую Стратегию экономической безопасности ЕС, которая расширит полномочия Брюсселя, ограничит торговлю и обмен технологиями с недружественными Западу странами.
Другие страны
20 июня 2023 г. 19:17
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС

Еврокомиссия впервые в истории представила Стратегию экономической безопасности ЕС, которая расширит полномочия Брюсселя, ограничит торговлю и обмен технологиями с недружественными Западу странами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, пакет документов по этой стратегии опубликован на сайте ЕК.

На пресс-конференции в Брюсселе данный проект представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.

Для вступления этой стратегии в силу ее теперь должны утвердить Совет ЕС и Европарламент.

В Еврокомиссии подчеркнули, что причиной разработки этой стратегии стала пандемия, война России в Украине, "враждебные экономические действия, кибератаки и вмешательство в выборы, а также рост напряженности на мировой арене, которые выявили риски и уязвимости для европейских обществ, компаний и граждан, не существовавших несколько лет назад".

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