Еврокомиссия в ближайшие дни предложит 11-й пакет санкций против России

Европейская комиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни.

Европейская комиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"В ЕС намерены обсудить это на очередной встрече в среду, но пока неясно, поступит ли предложение сегодня, до понедельника или позже", - говорится в сообщении.

Пока не ясно, собирается ли Еврокомиссия вводить санкции против третьих стран за несоблюдение уже введенных ограничений.

"Эта идея была поднята с представителями ЕС на прошлой неделе, но неясно, войдет ли она в фактическое предложение, потому что эта тема очень щепетильная", - пишет Politico.