Еврокомиссия в ближайшие дни предложит 11-й пакет санкций против России

Европейская комиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни.
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"В ЕС намерены обсудить это на очередной встрече в среду, но пока неясно, поступит ли предложение сегодня, до понедельника или позже", - говорится в сообщении.
Пока не ясно, собирается ли Еврокомиссия вводить санкции против третьих стран за несоблюдение уже введенных ограничений.
"Эта идея была поднята с представителями ЕС на прошлой неделе, но неясно, войдет ли она в фактическое предложение, потому что эта тема очень щепетильная", - пишет Politico.