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Еврокомиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу

Еврокомиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу Европейская комиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 17:36
Еврокомиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу

Европейская комиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что ЕК предприняла такой шаг после призыва президента Урсулы фон дер Ляйен к более широкому подходу к соседству ЕС, особенно в Средиземноморском регионе.

Согласно информации, новый Генеральный директорат будет выстраивать крепкое партнерство со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива на основе взаимных интересов для обеспечения благосостояния, безопасности и устойчивости.

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