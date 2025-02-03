Еврокомиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу

Европейская комиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.

Европейская комиссия создала новый Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что ЕК предприняла такой шаг после призыва президента Урсулы фон дер Ляйен к более широкому подходу к соседству ЕС, особенно в Средиземноморском регионе.

Согласно информации, новый Генеральный директорат будет выстраивать крепкое партнерство со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива на основе взаимных интересов для обеспечения благосостояния, безопасности и устойчивости.