 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Еврокомиссия, Россия и Украина проведут очередной раунд переговоров по газу в Берлине

    Встреча состоится на следующей неделе

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Очередной раунд трехсторонних переговоров по поставкам российского газа на Украину между представителями России, Украины и Еврокомиссии пройдет в Берлине 14 апреля. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

    Украина, Россия и ЕС осенью прошлого года заключили так называемый "зимний пакет" об условиях поставок российского газа в Украину на зимний период, до апреля нынешнего года. Эту временную договоренность заключили после длительных споров относительно цен и условий поставок газа.

    Украина с прошлого года закупает газ в России на условиях предоплаты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi