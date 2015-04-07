Еврокомиссия, Россия и Украина проведут очередной раунд переговоров по газу в Берлине

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Очередной раунд трехсторонних переговоров по поставкам российского газа на Украину между представителями России, Украины и Еврокомиссии пройдет в Берлине 14 апреля. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

Украина, Россия и ЕС осенью прошлого года заключили так называемый "зимний пакет" об условиях поставок российского газа в Украину на зимний период, до апреля нынешнего года. Эту временную договоренность заключили после длительных споров относительно цен и условий поставок газа.

Украина с прошлого года закупает газ в России на условиях предоплаты.