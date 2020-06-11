​Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", — указано в сообщении ЕК.

Ранее Евросоюз закрыл внутренние и внешние границы для недопущения распространения коронавирусной инфекции.