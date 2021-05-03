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Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях
Другие страны
3 мая 2021 г. 13:58
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам

Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Европейского союза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

При этом порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами, Еврокомиссия может лишь давать рекомендации в этой сфере.

"Еврокомиссия предлагает [государствам ЕС] разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия также предложила "повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации". Этот список был создан летом прошлого года. Изначально в него вошли 14 государств, однако, по мере распространения второй волны пандемии, он к февралю 2021 года сократился до 7 стран и более не менялся.

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Версия на английском языке European Commission recommends opening EU to vaccinated travellers

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