Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в организацию. Такую рекомендацию ЕК дала на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам.

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в организацию. Такую рекомендацию ЕК дала на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

В ЕК указали, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. В частности, для Украины это, в том числе, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдовы – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация".

Также в докладе ЕК содержится рекомендация о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины.