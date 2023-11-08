О нас

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в организацию. Такую рекомендацию ЕК дала на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 16:15
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в организацию. Такую рекомендацию ЕК дала на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

В ЕК указали, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. В частности, для Украины это, в том числе, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдовы – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация".

Также в докладе ЕК содержится рекомендация о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi