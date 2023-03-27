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Еврокомиссия рефинансирует 1 млрд евро расходов стран-членов ЕС на боеприпасы

Еврокомиссия рефинансирует 1 млрд евро расходов стран-членов ЕС на боеприпасы Европейская комиссия намерена рефинансировать расходы на боеприпасы стран - членов ЕС на сумму 1 млрд евро и привлечь еще 1 млрд евро за счет объявления тендеров на пополнение запасов.
Другие страны
27 марта 2023 г. 17:16
Еврокомиссия рефинансирует 1 млрд евро расходов стран-членов ЕС на боеприпасы

Европейская комиссия намерена рефинансировать расходы на боеприпасы стран - членов ЕС на сумму 1 млрд евро и привлечь еще 1 млрд евро за счет объявления тендеров на пополнение запасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Впервые благодаря нашим программам мы сможем рефинансировать €1 млрд трат стран - членов. У нас также будет пакет, в рамках которого мы объявим тендеры - страны и фирмы - производители боеприпасов смогут передавать предложения. Это будет еще €1 млрд, чтобы пополнить наши запасы", - сказал он.

По его словам, важно, "чтобы европейская оборонная промышленность воспользовалась этой возможностью, увеличивая свои производственные мощности, чтобы ответить на нужды Европы и украинских друзей".

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Версия на английском языке European Commission to refinance 1 billion euros of spending by EU member states on ammo

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