Еврокомиссия разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом

Европейская комиссия подготовила несколько инициатив, которые помогут ЕС бороться с созданным Россией энергетическим кризисом.
Как сообщает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.
По ее словам, ЕК разработала ряд предложений, среди которых: cнижение спроса на электроэнергию, лимит цен на российский трубопроводный газ; помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов от энергетического сектора; обеспечение поддержки производителям электроэнергии, которые сталкиваются с проблемами ликвидности, связанными с изменением цен.
• Reduce electricity demand (peaks) • Price cap on pipeline gas • Help vulnerable consumers & businesses with revenue from the energy sector • Enable support to electricity producers facing liquidity challenges linked to volatility