О нас

Еврокомиссия разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом

Еврокомиссия разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом Европейская комиссия подготовила несколько инициатив, которые помогут ЕС бороться с созданным Россией энергетическим кризисом.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 20:23
Еврокомиссия разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом

Европейская комиссия подготовила несколько инициатив, которые помогут ЕС бороться с созданным Россией энергетическим кризисом.

Как сообщает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, ЕК разработала ряд предложений, среди которых: cнижение спроса на электроэнергию, лимит цен на российский трубопроводный газ; помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов от энергетического сектора; обеспечение поддержки производителям электроэнергии, которые сталкиваются с проблемами ликвидности, связанными с изменением цен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
5 сентября 2022 г. 20:40
В результате землетрясения в Китае погибли 46 человек
В результате землетрясения в Китае погибли 46 человек
5 сентября 2022 г. 20:33
Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна
Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна
5 сентября 2022 г. 19:40
Турция и Польша обсудили оборонное сотрудничество
Турция и Польша обсудили оборонное сотрудничество
5 сентября 2022 г. 18:39
Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на газ из России 7 сентября
Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на газ из России 7 сентября
5 сентября 2022 г. 18:15
Генсек ООН: В мире каждый четвертый из 10 беженцев - это ребенок
Генсек ООН: В мире каждый четвертый из 10 беженцев - это ребенок
5 сентября 2022 г. 16:51
Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс
Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс
5 сентября 2022 г. 15:40
Еврокомиссия предоставит Украине помощь на 500 млн евро
Еврокомиссия предоставит Украине помощь на 500 млн евро
5 сентября 2022 г. 15:35
Премьер-министр Украины встретился с верховным представителем ЕС
Премьер-министр Украины встретился с верховным представителем ЕС
5 сентября 2022 г. 15:00
Боррель: Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Боррель: Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
5 сентября 2022 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi