Еврокомиссия разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом

Европейская комиссия подготовила несколько инициатив, которые помогут ЕС бороться с созданным Россией энергетическим кризисом.

Как сообщает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, ЕК разработала ряд предложений, среди которых: cнижение спроса на электроэнергию, лимит цен на российский трубопроводный газ; помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов от энергетического сектора; обеспечение поддержки производителям электроэнергии, которые сталкиваются с проблемами ликвидности, связанными с изменением цен.