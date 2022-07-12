Еврокомиссия просит страны ЕС оказать содействие для оказания финпомощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 млрд евро.

Еврокомиссия (ЕК) просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Кредит на 1 млрд евро из этого пакета поддержки был официально предложен ЕК и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Как отметил Домбровскис, для перечисления этих средств ЕК не нужны дополнительные гарантии стран, она может это сделать в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза. ЕК может выделить эти средства до летних каникул.

Ввиду чрезвычайно высоких рисков и сумм, связанных с макрофинансовой помощью, эти 8 млрд евро нельзя предоставить в рамках существующего многолетнего финансового плана ЕС.

Еврокомиссия еще в мае предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро.