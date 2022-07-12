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Еврокомиссия просит страны ЕС оказать содействие для оказания финпомощи Украине

Еврокомиссия просит страны ЕС оказать содействие для оказания финпомощи Украине Еврокомиссия (ЕК) просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 млрд евро.
Другие страны
12 июля 2022 г. 17:34
Еврокомиссия просит страны ЕС оказать содействие для оказания финпомощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Кредит на 1 млрд евро из этого пакета поддержки был официально предложен ЕК и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Как отметил Домбровскис, для перечисления этих средств ЕК не нужны дополнительные гарантии стран, она может это сделать в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза. ЕК может выделить эти средства до летних каникул.

Ввиду чрезвычайно высоких рисков и сумм, связанных с макрофинансовой помощью, эти 8 млрд евро нельзя предоставить в рамках существующего многолетнего финансового плана ЕС.

Еврокомиссия еще в мае предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро.

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