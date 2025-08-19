Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с повреждением нефтепровода "Дружба"

Еврокомиссия находится в контакте с правительствами Венгрии и Словакии после того, как прокачка по нефтепроводу «Дружба» была остановлена в результате ударов по нему.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель ЕС Эва Хрнчирова на брифинге в Брюсселе.

"У нас нет четкой информации о том, кто атаковал интерконнектор", — заявила представитель Еврокомиссии, подчеркнув важность поддержания энергетической безопасности в регионе.

Представитель ЕК добавила, что комиссия находится в постоянном контакте с властями Венгрии и Словакии для мониторинга ситуации: "Что важно, приостановка (прокачки - ред.) не влияет на безопасность поставок, которая всегда является приоритетом для Европейской комиссии".

Как сообщалось, прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" полностью прекратилась после удара по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Никольское" в Тамбовской области России в ночь на 18 августа. Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПС. В результате попадания в объект возник пожар и транспортировка нефти по нефтепроводу полнгстью прекратилась.

Ранее, 12 августа, был нанесен удар при помощи ракет HIMARS и беспилотников по инфраструктуре нефтепровода в Унечском районе Брянской области РФ.

По нефтепроводу "Дружба" пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки российская нефть поступает в Европу. В белорусском Мозыре он делится на северную и южную нитки. Северная проходит по территории Беларуси. Польши, Германии, Латвии и Литвы, южная - тянется через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.