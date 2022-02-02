Еврокомиссия продлит до лета 2023 года использование COVID-сертификата

Еврокомиссия (ЕК) собирается одобрить в ближайшие дни проект продления использования европейского цифрового COVID-сертификата до июля будущего года.

Еврокомиссия (ЕК) собирается одобрить в ближайшие дни проект продления использования европейского цифрового COVID-сертификата до июля будущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ЕК может одобрить инициативу уже на этой неделе. COVID-паспорт начал использоваться в Евросоюзе в июле 2021 года со сроком действия, ограниченным одним годом. Теперь европейские власти считают необходимым продлить его использование еще на 12 месяцев, поскольку полагают, что на фоне эпидемиологической ситуации цифровой сертификат остается полезным инструментом для государств - членов сообщества.

Зеленый цифровой пропуск ЕС был введен в действие 1 июля 2021 года. Он содержит информацию трех типов - данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по Евросоюзу в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.