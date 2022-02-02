О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еврокомиссия продлит до лета 2023 года использование COVID-сертификата

Еврокомиссия продлит до лета 2023 года использование COVID-сертификата Еврокомиссия (ЕК) собирается одобрить в ближайшие дни проект продления использования европейского цифрового COVID-сертификата до июля будущего года.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 16:11
Еврокомиссия продлит до лета 2023 года использование COVID-сертификата

Еврокомиссия (ЕК) собирается одобрить в ближайшие дни проект продления использования европейского цифрового COVID-сертификата до июля будущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ЕК может одобрить инициативу уже на этой неделе. COVID-паспорт начал использоваться в Евросоюзе в июле 2021 года со сроком действия, ограниченным одним годом. Теперь европейские власти считают необходимым продлить его использование еще на 12 месяцев, поскольку полагают, что на фоне эпидемиологической ситуации цифровой сертификат остается полезным инструментом для государств - членов сообщества.

Зеленый цифровой пропуск ЕС был введен в действие 1 июля 2021 года. Он содержит информацию трех типов - данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по Евросоюзу в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке European Commission to extend use of COVID certificates until summer of 2023

Экслюзивные новости

В Азербайджане запретили продажу некоторых БАДов
В Азербайджане запретили продажу некоторых БАДов
2 февраля 2022 г. 14:44
Началась подготовка проекта Невидимые герои-2
Началась подготовка проекта "Невидимые герои-2"
2 февраля 2022 г. 14:22
Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне
Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне
2 февраля 2022 г. 14:05
США признают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы
США признают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы
2 февраля 2022 г. 12:09
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
1 февраля 2022 г. 19:29
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
1 февраля 2022 г. 17:55
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
1 февраля 2022 г. 14:52
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi