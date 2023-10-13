Еврокомиссия: Призыв к жителям Газы эвакуироваться не должен вести к последствиям

Евросоюз согласен с ООН в том, что требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, не должно приводить к серьезным гуманитарным последствиям.

Евросоюз согласен с ООН в том, что требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, не должно приводить к серьезным гуманитарным последствиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Такие предупреждения [о необходимости покинуть место, которое будет атаковано] и ожидаемые передвижения большой части населения не должны приводить, как ООН подчеркнул, к серьезным гуманитарным последствиям", - сказал он.