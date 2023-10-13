О нас

Еврокомиссия: Призыв к жителям Газы эвакуироваться не должен вести к последствиям

Еврокомиссия: Призыв к жителям Газы эвакуироваться не должен вести к последствиям Евросоюз согласен с ООН в том, что требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, не должно приводить к серьезным гуманитарным последствиям.
Другие страны
13 октября 2023 г. 15:12
Еврокомиссия: Призыв к жителям Газы эвакуироваться не должен вести к последствиям

Евросоюз согласен с ООН в том, что требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, не должно приводить к серьезным гуманитарным последствиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Такие предупреждения [о необходимости покинуть место, которое будет атаковано] и ожидаемые передвижения большой части населения не должны приводить, как ООН подчеркнул, к серьезным гуманитарным последствиям", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке European Commission: Calling Gaza residents to evacuate should not lead to consequences

Другие новости из категории

На севере Франции неизвестный убил учителя в школе
На севере Франции неизвестный убил учителя в школе
13 октября 2023 г. 15:22
Эрдоган: Завершить палестино-израильский конфликт возможно путем создания двух государств
Эрдоган: Завершить палестино-израильский конфликт возможно путем создания двух государств
13 октября 2023 г. 15:00
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на фоне конфликта в Израиле
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на фоне конфликта в Израиле
13 октября 2023 г. 14:05
Госсекретарь США встретился с главой Палестины 
Госсекретарь США встретился с главой Палестины 
13 октября 2023 г. 13:14
Глава Еврокомиссии и президент Европарламента сегодня посетят Израиль
Глава Еврокомиссии и президент Европарламента сегодня посетят Израиль
13 октября 2023 г. 12:57
МИД Румынии подтвердил эвакуацию 127 граждан из Израиля
МИД Румынии подтвердил эвакуацию 127 граждан из Израиля
13 октября 2023 г. 11:58
Число жертв стрельбы в торговом центре в Бангкоке возросло до трех
Число жертв стрельбы в торговом центре в Бангкоке возросло до трех
13 октября 2023 г. 11:45
Глава Пентагона прибыл в Израиль
Глава Пентагона прибыл в Израиль
13 октября 2023 г. 11:33
Боррель: Экономические отношения Китая и Евросоюза далеки от удовлетворительных
Боррель: Экономические отношения Китая и Евросоюза далеки от удовлетворительных
13 октября 2023 г. 11:16
Глава МИД Германии может посетить южные районы Израиля
Глава МИД Германии может посетить южные районы Израиля
13 октября 2023 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi