Еврокомиссия призвала все стороны продлить зерновую сделку

Еврокомиссия (ЕК) призывает все стороны продлить черноморскую зерновую инициативу и готова рассмотреть любые решения для достижения этой цели.

Еврокомиссия (ЕК) призывает все стороны продлить черноморскую зерновую инициативу и готова рассмотреть любые решения для достижения этой цели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы призываем все стороны продлить сделку, потому что она важна. Мы оцениваем переговоры между ООН и Турцией, и, конечно, мы готовы рассмотреть все решения, которые могут способствовать [достижению] нашей цели", - сказал он.