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Еврокомиссия призвала все стороны продлить зерновую сделку

Еврокомиссия призвала все стороны продлить зерновую сделку Еврокомиссия (ЕК) призывает все стороны продлить черноморскую зерновую инициативу и готова рассмотреть любые решения для достижения этой цели.
Другие страны
4 июля 2023 г. 14:55
Еврокомиссия призвала все стороны продлить зерновую сделку

Еврокомиссия (ЕК) призывает все стороны продлить черноморскую зерновую инициативу и готова рассмотреть любые решения для достижения этой цели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы призываем все стороны продлить сделку, потому что она важна. Мы оцениваем переговоры между ООН и Турцией, и, конечно, мы готовы рассмотреть все решения, которые могут способствовать [достижению] нашей цели", - сказал он.

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Версия на английском языке European Commission urges all parties to extend grain deal

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