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Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к жесткому Brexit

​Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к «жесткому» Brexit

Еврокомиссия (ЕК) призвал страны-членов ЕС готовиться к возможному сценарию «жесткого» Brexit.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Как отмечается, такое заявление было сделано за 8 недель до выхода Британии из ЕС, которое должно пройти 31 октября.

В то же время, в ЕК отметили, что выход Британии из Евросоюза без сделки будет иметь серьезные экономические последствия для обеих сторон.

«Очевидно, что это приведет к значительным нарушениям для граждан и предприятий», — уточняется в заявлении ЕК.

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